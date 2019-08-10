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10 августа 201916:37

"Оренбург" отыграл два мяча в матче с "Тамбовом"

Twitter/ФК Оренбург

Пятый тур чемпионата России по футболу начался в Оренбурге. Занимающий последнее место "Оренбург" принимал дебютанты премьер-лиги "Тамбов". Встреча завершилась вничью 2:2, причем хозяева смогли отыграть два гола.

Незавидное турнирное положение заставляло оренбуржцев искать счастья в атаке. Однако первый тайм завершился в пользу гостей. На 27 минуте защитник "Тамбова" Седрик Гогуа отличился при розыгрыше углового. – 0:1

"Оренбург" усилил натиск после перерыва. Создал несколько моментов у ворот Георгия Шелии и … пропустил. На 68 минуте нападающий гостей Хасан Мамтов вышел один на один с вратарем южноуральцев Александром Руденко и удвоил преимущество своей команды.

Но хозяев поля спас вышедший на замену Джоэль Фамейе. Ганский легионер "Оренбурга" за четыре минуты сделал дубль и сравнял счет 2:2. Более того, вскоре "Тамбов" остался в меньшинстве после удаления Валерия Чуперки. Остаток встречи прошел в яростных атаках "Оренбурга", и лишь мастерство Георгия Шелии не позволило хозяевам забить третий мяч.

Встреча завершилась вничью 2:2. "Оренбург" набрал первое очков в чемпионате и поднялся с 16 места на 15. "Тамбов" с 4 очками расположился на двенадцатом месте.

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