"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

Испытания жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, закончившиеся гибелью пяти и ранением трех человек, проходили на морской платформе. В пресс-службе "Росатома" сообщили, что после завершения испытаний при подъеме ракеты на платформу произошло возгорание топлива с последующей детонацией.

Погибшие сотрудники ГК "Росатом" занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания. Они были осведомлены о важности и потенциальном риске задания. Но, к сожалению, стали жертвами стечения факторов, как это бывает при испытании новых технологий.

Прощание с ними состоится в понедельник, 12 августа.

Семьям погибших будет оказана материальная помощь, в госкорпорации подчеркнули, что выплаты будут не одноразовыми.

Проведенный после ЧП комплекс исследований показал, что превышений нормального радиационного фона нет, передает канал "Россия 24".