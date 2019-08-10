Россельхознадзор нашел в папайе незарегистрированные ГМО

Роспотребнадзор обнаружил в свежей папайе, ввезенной в РФ из Китая, генетически модифицированные организмы (ГМО). В этой связи все уже поставленные плоды отозваны из оборота, ввоз новых приостановлен. Запрет действует с 1 июля.

В первом полугодии нынешнего года Роспотребнадзор исследовал более 16 тысяч проб, в 22 пробах папайи были выявлены не зарегистрированные в России линии ГМО. По всем выявленным нарушениям приняты административные меры: выданы предписания об изъятии продукции и устранении нарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мае Роспотребнадзор возбудил в отношении компании Nestle дело об административном правонарушении после обнаружения генетически модифицированной папайи в овсяной каше, которую выпускает Nestle.