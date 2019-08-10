Захарова предупредила, что она "не только киска"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем "Фейсбуке" свою фотографию в боксерских перчатках. Снимок, которым Захарова призывает не стоять к ней слишком близко, так как она "боксер, не только киска", уже набрал больше шести тысяч лайков и более тысячи комментариев.

"Мария! Как всегда огонь! Кого нокаутировать в этот раз хотите?", – интересуется Aleksandr Ovchinnikov.

"Все правильно. Добро должно быть с кулаками!" — уверен Рамиль Гатауллин.

"Самый умный и красивый боксер во всем мире!" — пишет Наталья Чуйченко.

"Бомбически очаровательная женщина", — отметил еще один комментатор.

"Все по-существу, доходчиво и элегантно. Еще раз убеждаюсь, что наша дипломатия в надежных руках", — пишет Вася Иванов.

"На экранчике телефона перчатки выглядят, как два пушистых сердечка, кстати", — подметил Сергей Цакул.