Завершилась акция на проспекте Сахарова

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму завершилась в столице на проспекте Академика Сахарова, участники уже расходятся. Мероприятие было согласовано московской мэрией, заявленная численность – до 100 тысяч человек.

Территория, где проходила акция, была оцеплена, установлены металлоискатели и заградительные барьеры. Безопасность обеспечивали Росгвардия, полиция и ОМОН. За ситуацией следили наблюдатели от Общественной палаты Москвы.

В ходе митинга выступили журналист Леонид Парфенов, кандидаты, не прошедшие этап регистрации, - Сергей Митрохин и Елена Русакова, рэпер Face, музыкальные группы "Кровосток" и Ic3peak. Присутствовали журналист Юрий Дудь, рэпер Оксимирон.

Столичные власти заранее предупредили, что концерт на акции не согласован, и исполнение трэков подпадает под действие закона "О собраниях и митингах", не позволяющего изменять условия заявленного мероприятия.

Перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов, их организовавшие, проигнорировали предостережения прокуратуры. В результате 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа — 600. Возбуждены уголовные дела, передает ТАСС.

Также полиция предупредила о незаконности призывов к несогласованным акциям, в том числе через соцсети. Они будут расцениваться как угроза общественному порядку.

По сообщению "Интерфакс", за призыв к "прогулке" по Москве был задержан один из участников митинга. На "прогулку" приглашал и Борис Золотаревский — представитель штаба главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, также выдвигавшегося в Мосгордуму.

Кроме того, на улице Маши Порываевой один из митингующих бросил дымовую шашку в урну. Возникло сильное задымление, полиции правонарушителя задержать не удалось.