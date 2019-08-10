Немецкий депутат – американскому послу: и ядерное оружие прихватите

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч посоветовал американцам при выводе войск из Германии прихватить "и свое ядерное оружие", пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу. Угроза вывода войск связана с тем, что Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние цели.

Барч отметил, что ядерный арсенал США должны увезти домой, а не перебазировать в Польшу. Ибо такое развитие событий приведет к резкому ухудшению отношений с Россией, а это противоречит интересам Германии и Европы в целом. Барч также в довольно резкой форме заявил, что такими заявлениями нельзя шантажировать Германию.

В 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до 2% от ВВП. Львиную долю бюджета альянса составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо он отмечал недостаточный вклад Германии — всего 1% от ВВП.

Как заявляла немецкий канцлер Ангела Меркель, Берлин намерен повышать расходы на оборону постепенно в течение десяти лет. Так, в этом году их планируется увеличить до 1,34% от ВВП, а к 2025 году — до 1,5%.