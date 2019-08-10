Медведчук поблагодарил Медведева

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук от имени своей политической силы поблагодарил председателя партии "Единая Россия", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который ранее в субботу, 10 августа, поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную раду Украины.

В благодарственной телеграмме, которая опубликована на сайте украинской партии, Медведчук, в частности, выразил уверенность в том, что диалог политсил двух стран "служит исполнению воли граждан Украины и России".

Самыми насущными чаяниями граждан обоих государств Медведчук назвал восстановление сотрудничества Киева и Москвы, развитие экономик двух стран, повышение уровня жизни граждан.

Медведеву, а также представителям и сторонникам "Единой России" украинский политик пожелал удачи и реализации самых смелых замыслов.

На внеочередных парламентских выборах на Украине, которые прошли 21 июля, "Оппозиционная платформа — за жизнь" набрала 13,05 процента голосов избирателей и получила 37 из 450 мест в Верховной раде. Окончательные итоги голосования были обнародованы 7 августа.