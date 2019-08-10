Хет-трик Стерлинга помог "Манчестер Сити" разгромить "Вест Хэм"

Матчем в Лондоне между местным "Вест Хэм Юнайтед" и "Манчестер Сити" продолжилась программа первого тура чемпионата Англии по футболу. Действующий чемпион АПЛ разгромил соперника со счетом 5:0. Хет-трик в составе "горожан" оформил Рахим Стерлинг.

Помимо него за гостей отличились Габриэль Жезус и Серхио Агуэро, успешно реализовавший пенальти. Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В следующем туре "горожане" сыграют дома с "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится 17 августа. В этот же день "Вест Хэм" на выезде сразится с "Брайтоном".