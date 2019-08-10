Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 августа 201918:34

Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

Сергей Савостьянов/ТАСС

Чиновник Минсвязи предостерег студентов из использования "Википедии". Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться открытой энциклопедией из-за недостоверной информации, которая, по мнению Волина, в ней содержится. "Получите двойку", — предостерег Волин своих слушателей, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Википедия" — общедоступная интернет-энциклопедия. Доступ к правке данных открыт любому пользователю. Русская "Википедия" появилась 18 лет назад. В среднем в день в ней появляется около 200—250 новых статей (общее число превысило 1,5 миллиона). Владельцев сайта нередко упрекают в том, что некоторые материалы в ней правятся заинтересованными лицами в рекламных или политических целях.

Сейчас

18:35

Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

18:11

Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

18:00

Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

17:25

Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

16:39

Завершилась акция на проспекте Сахарова

16:35

Обвиненный в секс-торговле миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме

16:06

"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

40 минут назад
Путин приехал на крымское шоу "Ночных волков" на "Урале" с коляской и триколором

Путин приехал на крымское шоу "Ночных волков" на "Урале" с коляской и триколором

33 минуты назад
Москалькова назвала санкционированную акцию на Сахарова "примером диалога"

Москалькова назвала санкционированную акцию на Сахарова "примером диалога"

6 минут назад
"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

3 часа назад
Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

39 минут назад
Гиперзвуковой "Кинжал" впервые показали публике

Гиперзвуковой "Кинжал" впервые показали публике

3 часа назад
Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

4 часа назад
Ачинск может остаться без света

Ачинск может остаться без света

1 час назад
Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

6 часов назад
Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

2 часа назад
Франции напомнили, что российские долги выплачены кровью

Франции напомнили, что российские долги выплачены кровью

3 часа назад
Обвиненный в секс-торговле миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обвиненный в секс-торговле миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме

2 часа назад
Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

1 час назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
В Ираке убит американский солдат

В Ираке убит американский солдат

13 минут назад
Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

26 минут назад
Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

55 минут назад
Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

56 минут назад
Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

1 час назад
Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

1 час назад
Гонконгские демонстранты вооружились лазерами

Гонконгские демонстранты вооружились лазерами

1 час назад
"Дожили!": Слуцкий отреагировал на просьбу украинцев

"Дожили!": Слуцкий отреагировал на просьбу украинцев

1 час назад
Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

1 час назад
Кузнецов и Шлейхер стали чемпионами Европы в синхронных прыжках в воду

Кузнецов и Шлейхер стали чемпионами Европы в синхронных прыжках в воду

1 час назад
В Испании луфарь разорвал сухожилия купавшейся в море женщине

В Испании луфарь разорвал сухожилия купавшейся в море женщине

1 час назад
Немецкий депутат — американскому послу: и ядерное оружие прихватите

Немецкий депутат — американскому послу: и ядерное оружие прихватите

2 часа назад
Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

2 часа назад
Медведчук поблагодарил Медведева

Медведчук поблагодарил Медведева

2 часа назад
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

2 часа назад
Захарова предупредила, что она "не только киска"

Захарова предупредила, что она "не только киска"

2 часа назад
Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

2 часа назад
Россияне взяли золото и серебро международной астроолимпиады школьников

Россияне взяли золото и серебро международной астроолимпиады школьников

3 часа назад
Кокорин хочет провести остаток карьеры в "Зените", а Мамаев – вернуться в сборную России

Кокорин хочет провести остаток карьеры в "Зените", а Мамаев – вернуться в сборную России

4 часа назад
ДТП с автобусом в Москве: пострадали дети и взрослые

ДТП с автобусом в Москве: пострадали дети и взрослые

5 часов назад
У напавшего на росгвардейцев были пистолеты и ножи

У напавшего на росгвардейцев были пистолеты и ножи

5 часов назад
Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

5 часов назад
Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

7 часов назад
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

22 часа назад
Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

09.08.2019 19:17
"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

09.08.2019 17:06
В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

09.08.2019 12:40
Волшебный укол поможет похудеть

Волшебный укол поможет похудеть

09.08.2019 11:55
11 реальных мест из мультфильмов

11 реальных мест из мультфильмов

09.08.2019 10:50