Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

Чиновник Минсвязи предостерег студентов из использования "Википедии". Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться открытой энциклопедией из-за недостоверной информации, которая, по мнению Волина, в ней содержится. "Получите двойку", — предостерег Волин своих слушателей, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Википедия" — общедоступная интернет-энциклопедия. Доступ к правке данных открыт любому пользователю. Русская "Википедия" появилась 18 лет назад. В среднем в день в ней появляется около 200—250 новых статей (общее число превысило 1,5 миллиона). Владельцев сайта нередко упрекают в том, что некоторые материалы в ней правятся заинтересованными лицами в рекламных или политических целях.