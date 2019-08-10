Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

Празднование 28-й годовщины независимости Украины в этом году пройдет в новом формате, сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского. Там согласовали план мероприятий главного праздника Украины, который отмечается 24 августа.

В пресс-службе рассказали, что торжества начнутся в 9:30 с памятной церемонии у креста на месте гибели "героев Небесной сотни". Будет объявлена общенациональная минута молчания, а также 100 раз ударит колокол — эту акцию должны подхватить и другие украинские города. Это будет символизировать "100 ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни".

На месте гибели "героев Небесной сотни" участники церемонии возложат цветы и повяжут сине-желтые ленты вокруг. На Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого, в 11:00, начнется марш защитников Украины. В течение дня запланированы и другие праздничные мероприятия.

В пресс-службе главы государства добавили, что главным акцентом торжеств станет лозунг "Дети как будущее страны", пишет РИА Новости.

День независимости Украины — государственный праздник, который отмечается с 1992 года. Ранее стало известно, что военный парад в этот день решили не проводить, вместо этого на центральной улице Киева состоится Шествие достоинства. После него Зеленский выступит с обращением к народу.