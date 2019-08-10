Путин приехал на крымское шоу "Ночных волков" на "Урале" с коляской и триколором

Президент России Владимир Путин в субботу посетил международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе. Слет организовал мотоклуб "Ночные волки" во главе с Александром "Хирургом" Залдостановым, пишет ТАСС.

Путин приехал на мотоцикле "Урал" с коляской, украшенном российским флагом. Участники шоу приветствовали российского лидера сигналами. Вместе с Путиным на "Тени Вавилона" побывали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Шоу клуба "Ночные волки" всегда делают акцент на патриотизме. Чаще всего сценарий мероприятия основывается на важных военных победах.

На шоу "Тень Вавилона" в этом году выступят пианист Юрий Розум, Григорий Лепс, военные оркестры и ансамбли, группы "Пилот" и "Кипелов".