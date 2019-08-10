Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

В норвежской мечети произошла стрельба. Инцидент случился в пригороде Осло — коммуне Берум.

В результате один человек был убит. Стрелка арестовали, на месте работает полиция. Правоохранители уже нашли в мечети несколько единиц оружия, нанесенный ущерб пока неизвестен, сообщила полиция Осло твитом.