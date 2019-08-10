В "Диснейленде против русофобии" Хирург подарил Путину шапочку

Байкеры подарили Путину байкерский головной убор, сообщает "Интерфакс". В субботу, 10 августа, президент РФ посетил международное байк-шоу "Тень Вавилона". Мероприятие организовано байк-клубом "Ночные волки" и проходило в Севастополе. Президент приехал на шоу на мотоцикле "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева.

В компании лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова президент подъехал к сцене и обратился к участникам фестиваля. Он поздравил участников с 10-летием клуба и пожелал "всего самого доброго", отметив, что подобные мероприятия сплачивают и любителей техники, и любителей истории.

От имени "Ночных волков" Залдостанов поблагодарил Путина за поддержку. Назвав байкеров воинством президента, Залдостанов подарил Путину байкерский головной убор — вязанную шапочку. Также президенту вручили диск с историческим фильмом "Русский реактор", снятым во время одного из предыдущих байк-шоу.

Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году. Залдостанов отметил, что за последние годы здесь появился "настоящий Диснейленд против русофобии".

Байк-шоу "Тень Вавилона" состоит из трюков, пиротехнических эффектов и концерта с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, а также рок-исполнителей групп "Пилот" и "Кипелов".