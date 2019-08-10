Уставший от нападок Трамп забыл, кто такой Зеленский
Национальная стрелковая ассоциация США против ужесточения продажи оружия после трагедий в Эль-Пасо и Дейтоне. Один из ключевых спонсоров предвыборной кампании Трампа недвусмысленно намекнул главе Белого дома, что против подробной проверки личных данных покупателей, пишет The Washington Post. Чтобы внести поправки в закон, нужно чтобы республиканцы объединились с демократами. Последние же заявляют, что именно расистская политика Трампа привела к массовым убийствам, и надеются победить его на выборах. Сам президент, похоже, так устал от нападок и внутриполитических проблем, что забыл, кто такой Владимир Зеленский.
В деле о массовом расстреле в Дейтоне, штат Огайо, на долгие годы могут остаться темные пятна. У ФБР пока не получается подобрать ПИН-код к телефону стрелка. Ликвидированный полицией Коннор Беттс установил на аппарате шести- или даже восьмизначный пароль, скрыв таким образом тайну своего мотива.
Техасский стрелок, развязавший бойню в Эль-Пасо, Патрик Крузиус наоборот — сам дает показания. По документам, которые утекли к журналистам NBC, признание он сделал еще в момент ареста. С поднятыми руками вышел из машины и уже на первом допросе рассказал, что его целью были мексиканцы.
Жертвами двух массовых убийств стали 32 человека. Кандидаты от демократов, слетевшиеся в Айову на традиционную сельскохозяйственную ярмарку, вместе собираются поискать ответ на вопрос: что с этим делать? Ужесточение продажи покупки оружия плюс проверка прошлого покупателей — это то, что лежит на поверхности.
Айова для двух десятков демократов последняя возможность изменить ход своих компаний. Не будет 130 тысяч доноров и хотя бы 2-процентной поддержки, не позовут на следующие дебаты.
Берни Сандерс — номер два в рейтинге партийных симпатий. Номер один — Джо Байден. В Айове с ним приключился конфуз: бывший вице-президент едва выбрался из своего же двусмысленного противопоставления.
"Есть представление, что если вы бедный, вы не можете чего-то. Неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь их белые сверстники. Богатые дети, черные дети, азиатские дети — я действительно так считаю. Думаю, мы все так считаем. Они способны сделать все, что может любой человек — просто дайте шанс!" — сказал Байден. Звучит очень по-расистски, выглядит как щедрый подарок Трампу.
Сам хозяин Белого дома не без удовольствия вспомнил, как еще на старте гонки называл Байдена человеком с низким IQ: "Послушайте, у Джо не все дома. Я слышал этот комментарий, видел это по телевидению. У Джо Байдена не все дома. Такого иметь президентом нельзя".
Впрочем, такое же говорят и про Трампа, обсуждая и осуждая фото: на руках Мелании двухлетний Пол Анкондо, его родители погибли во время расстрела в техасском супермаркете. Не стоило президентской чете так широко улыбаться — стыдит супругов либеральная пресса. В общем, смена темы — это то, что Трампу сейчас нужно. Конечно, в пределах разумного, а не как получилось с вопросом про Зеленского.
- Господин президент, вы планируете приглашать вашего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом и какой бы совет вы дали ему? – спрашивает президента журналист.
- О ком вы говорите?
- Президент Украины Владимир Зеленский.
-Да.
Но Зеленский — это где-то далеко. Пока же образовалась еще одна проблема: в штате Миссисипи во время рейда по птицефабриками сотрудники миграционной службы задержали почти 700 нелегальных мигрантов. Разделенные семьи, плачущие дети и возмущенные хозяева производств, которым грозит разорение без рабочих рук. В итоге новые митинги, где звучат прежние обвинения — опять в сторону Трампа.
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