На арсенале под Ачинском задействовали пожарных роботов

Бронированные роботы, пожарные танки и самолеты. В поселке Каменка под Ачинском в субботу работала специальная техника. После второй волны взрывов на военном складе продолжается проливка. На ресурсах решили не экономить. Как выясняется, ударной волной повреждены несколько домов, а также две опоры ЛЭП. Пострадавшими числятся 12 человек, из них четверо госпитализированы.

На въезде в поселок Каменка блокпост, на время работы саперов населённый пункт закрыли для местных жителей. Перекрыли не только центральный въезд в поселок — посты выставлены по всему периметру опасной зоны и даже на лесных тропах. В радиусе разлета боеприпасов ввели запрет и на посещение лесов.

Людей из Каменки эвакуировали в соседнюю деревню Малиновку. 29 человек поселили в пункте временного размещения, остальные нашли приют у родственников и знакомых. Организовано трехразовое питание, всем нуждающимся предоставляют спальные места. В пункте временного размещения люди смогут находиться, пока Каменку и арсенал полностью не обезвредят саперы.

В том, что находиться в Каменке все еще опасно, местные жители убедились накануне. На складе боеприпасов из-за попадания молнии произошел новый взрыв.

Есть раненые — 12 человек обратились за помощью медиков, четверо пострадавших госпитализированы. Чтобы подобное не повторилось, поселок исследуют с помощью беспилотников, склад продолжают проливать.

Военно-транспортные самолеты Ил-76 за день совершили 20 сбросов воды. Кроме того, в ликвидации последствий ЧП применяют бронетехнику — пожарные машины на базе танка проливают территорию склада, а с помощью робототехнических комплексов "Уран-14" военные проникают в самые опасные места. Управление осуществляется дистанционно.

Пока люди вынуждены находиться вне дома, их имущество охраняют полиция и Росвардия. Мародеры, которые пытались воспользоваться ситуацией, задержаны, похищенное вернули владельцам.

Для того чтобы ускорить работу саперов, на месте ЧП усиливают группировку. Самолетом "Руслан" из Свердловской области переброшены инженерные машины разграждения. После очистки поселка от боеприпасов работы по восстановлению возобновят.