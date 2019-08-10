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Нелегалы в Европе 48 минут назад

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10 августа 201921:45 Анастасия Попова

Неравнодушный Ричард Гир поддержал нелегалов, которых отказалась принимать Италия

Неравнодушный Ричард Гир поддержал нелегалов, которых отказалась принимать Италия

Новый поток нелегальных мигрантов в Европу – у берегов Ливии сотрудники организации "Врачи без границ" за сутки спасли более 120 человек. Это выходцы из Судана, в основном подростки, а также ливийцы — среди них женщины и дети. Сейчас их выхаживают на судне Ocean Viking и пытаются пристроить. Еще один корабль с беженцами уже 8 дней дрейфует у берегов Италии, которая вместе с другими европейскими портами отказывается принимать нелегалов. А актер Ричард Гир, который там отдыхает, не смог остаться равнодушным и привез мигрантам еду и воду.

К дрейфующей моторной лодке подплывает Ocean Viking. Система переброски мигрантов, кажется, уже отточена до мелочей. Отплыв от ливийского берега, они подают сигнал бедствия на специальную горячую линию, созданную активистами, и дальше ждут, когда их спасут. Иногда по несколько дней.

Когда эти 80 человек смогут сойти на берег, а главное, где, не знает никто. Еще один корабль — Open Arms, на борту которого 121 человек, — вот уже 8 суток стоит в международных водах у острова Лампедуза. Волонтеры танцуют перед мигрантами и изображают из себя официантов на круизном лайнере, разнося еду. На жалость давил и прибывший к ним с Лампедузы с водой и провиантом американский актер Ричард Гир.

Говорил вдохновленно, только не стал вспоминать, кто разбомбил когда-то процветавшую страну, убил ее лидера Муаммара Каддафи и посеял там свою демократию. Из-за военной операции США и стран НАТО страна в руинах, черный рынок нелегальных перевозок расцвел. Италия и Мальта принимать суда с беженцами вновь отказались. Рим даже ввел штраф за несогласованную высадку в порту — до миллиона евро.

Испания, под чьи флагом ходит судно Open Arms, посетовала, что не может в одиночку решить вопрос с мигрантами, вице-спикер Европейского парламента Давид Сасолли написал главе Еврокомиссии письмо с просьбой вмешаться.

Судьба спасенных в море несчастных людей используется правительствами в политических целях и является предметом разногласий между ними. Каждый раз, когда судно входит в европейские воды, повторяется одна и та же сцена и слышится одна и та же риторика.

Ответа не последовало – Жан-Клод Юнкер сейчас на каникулах. Решить этот вопрос кардинально Еврокомиссия пыталась — вводила обязательную систему распределения мигрантов по странам, но одни эти квоты не поддержали, другие просто отказались выполнять. На том и разошлись. Ломать голову над тем, что делать с мигрантами, дальше уже будет новый состав Еврокомиссии — передачи власти пройдет в октябре.

 

 

 

 

 

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