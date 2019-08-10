Поправки в закон "О недрах" одобрены кабмином

Правительство РФ одобрило законопроект о расширении возможностей по добыче сырья для компаний, занимающихся добычей углеводородов. Закон "О недрах" будет изменен в части, касающейся попутных полезных ископаемых в подземных, попутных и производственных водах.

В случае положительного решения депутатов Государственной думы, компании смогут извлекать полезные ископаемые из вышеперечисленных вод в границах полученных ими горных отводов.

Как считают в кабинете министров, поправки в закон позволят более рационально и полно использовать недра страны, пишет ТАСС.