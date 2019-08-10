Названо условие полноценности президентства Зеленского

Президентство Владимира Зеленского будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Заявление было сделано в эфире телеканала "112 Украина". По его мнению, до тех пор, пока встреча с Трампом не состоялась, все политические игроки Украины будут воспринимать президентство Зеленского как неполноценное.

Волошин полагает, что встреча двух лидеров разрешил конфликт в Донбассе, а также будет способствовать сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом. О точной дате визита Зеленского в США пока неизвестно, хотя Трампуже заявлял, что ждет своего украинского коллегу "с нетерпением".

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция с предложением сделать национальной валютой вместо гривны доллар США.