Красную площадь закрыли по "техническим причинам"

Около Красной площади в Москве выставили полицейское оцепление, через мегафон москвичам и гостям столицы сообщают, что вход закрыт по техническим причинам.

Ранее сообщалось о 136 задержанных на несогласованной акции оппозиционеров в центре Москвы.

В то же время на Китай-городе движение пешеходов и транспорта полностью восстановилось, оцепление сняли. Только у входа в метро несколько десятков человек отказываются покинуть "пятачок", троих из них полицейские уже отвели в автобус. Свободны также сквер Героев Плевны, Маросейка, передает "Интерфакс".