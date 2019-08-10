Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского "Динамо". Этот мяч стал для него уже 105-м за всю историю выступлений в чемпионатах России.

Дзюба обошел по этому показателю Романа Палюченко (104) и стал пятым в списке российских бомбардиров. Его возглавляет Олег Веретенников с 143 голами. Следом идут Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129) и Дмитрий Лоськов (120).

После первого тайма "Зенит" ведет в гостях у "Динамо" со счетом 1:0.