Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 августа 201920:46

Кобылкин анонсировал чистку воздуха и моря

Александр Данилюшин/ТАСС

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин пообещал, что воздух в российских городах станет чище.

На встрече с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске в субботу министр рассказал, что его ведомство запланировало, в частности, чистку воздуха в 12 городах на 20 процентов. Работы будут вестись в рамках нацпроекта по экологии.

"Вы не представляете, что значит "тяжело дышать в городе". Такие ситуации возникают в большей степени в районе Урала, в Челябинске, Свердловской области", — заявил Кобылкин.

Кроме того, глава Минприроды анонсировал начало работ по очистке Каспийского моря. По его словам, участвовать в этом проекте будет не только Россия, но и другие прикаспийские государства, и сейчас готовится совместное техническое задание.

Вместе с тем Кобылкин заверил, что работы по очистке воздуха и водных пространств министерство планирует вести не только в промышленных городах. "Мы будем работать на всей территории Российской Федерации", — подчеркнул министр, слова которого приводит "Интерфакс".

Сейчас

20:09

Красную площадь закрыли по "техническим причинам"

19:40

Полиция отчиталась по задержанным в центре Москвы

18:35

Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

18:11

Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

18:00

Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

17:25

Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

16:39

Завершилась акция на проспекте Сахарова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Красную площадь закрыли по "техническим причинам"

Красную площадь закрыли по "техническим причинам"

39 минут назад
В "Диснейленде против русофобии" Хирург подарил Путину шапку

В "Диснейленде против русофобии" Хирург подарил Путину шапку

1 час назад
Смерть Эпштейна вызвала "серьезные вопросы"

Смерть Эпштейна вызвала "серьезные вопросы"

50 минут назад
"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

4 часа назад
Кобылкин анонсировал чистку воздуха и моря

Кобылкин анонсировал чистку воздуха и моря

13 минут назад
Ачинск может остаться без света

Ачинск может остаться без света

3 часа назад
Гиперзвуковой "Кинжал" впервые показали публике

Гиперзвуковой "Кинжал" впервые показали публике

5 часов назад
Поправки в закон "О недрах" одобрены кабмином

Поправки в закон "О недрах" одобрены кабмином

1 час назад
Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

5 часов назад
Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

4 часа назад
Новый посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал мечтой работу в России

Новый посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал мечтой работу в России

8 минут назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

6 минут назад
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России

Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России

43 минуты назад
Названо условие полноценности президентства Зеленского

Названо условие полноценности президентства Зеленского

1 час назад
Королева завоевала золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

Королева завоевала золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

1 час назад
"Ассоль уже не та", "купается в пальто": фотосессия Савченко стала поводом для шуток

"Ассоль уже не та", "купается в пальто": фотосессия Савченко стала поводом для шуток

1 час назад
В Ираке убит американский солдат

В Ираке убит американский солдат

1 час назад
Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

1 час назад
Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

2 часа назад
Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

2 часа назад
Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

2 часа назад
Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

2 часа назад
Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

2 часа назад
Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

2 часа назад
Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

2 часа назад
"Дожили!": Слуцкий отреагировал на просьбу украинцев

"Дожили!": Слуцкий отреагировал на просьбу украинцев

3 часа назад
Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

3 часа назад
Кузнецов и Шлейхер стали чемпионами Европы в синхронных прыжках в воду

Кузнецов и Шлейхер стали чемпионами Европы в синхронных прыжках в воду

3 часа назад
Немецкий депутат — американскому послу: и ядерное оружие прихватите

Немецкий депутат — американскому послу: и ядерное оружие прихватите

3 часа назад
Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

3 часа назад
Захарова предупредила, что она "не только киска"

Захарова предупредила, что она "не только киска"

4 часа назад
Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

4 часа назад
Франции напомнили, что российские долги выплачены кровью

Франции напомнили, что российские долги выплачены кровью

4 часа назад
У напавшего на росгвардейцев были пистолеты и ножи

У напавшего на росгвардейцев были пистолеты и ножи

7 часов назад
Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

7 часов назад
Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

8 часов назад
Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

8 часов назад
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

09.08.2019 20:36
Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

09.08.2019 19:17
"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

09.08.2019 17:06
В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

09.08.2019 12:40
Волшебный укол поможет похудеть

Волшебный укол поможет похудеть

09.08.2019 11:55
11 реальных мест из мультфильмов

11 реальных мест из мультфильмов

09.08.2019 10:50