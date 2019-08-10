Новый посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал мечтой работу в России

Новый глава китайского диппредставительства в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что работа в России – мечта каждого русиста в Китае, и у него эта мечта сбылась.

Российско-китайские отношения важны не только для двух стран, но и для всего мира в эпоху глобализации. Совместная работа позволит вывести эти отношения на новый уровень, поэтому дипломат испытывает и радость, и чувство глубокой ответственности.

Чжан Ханьхуэй уже прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Его встретили сотрудники посольства, представители МИД РФ и журналисты.

55-летний дипломат в совершенстве владеет русским языком. Он сменит своего предшественника Хуэя, занимавшего пост посла в течение последних десяти лет, передает ТАСС.