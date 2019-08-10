В Грузии нашли следы неандертальцев

В западной Грузии обнаружены новые следы обитания неандертальцев. Находка принадлежит международной экспедиции, работавшей в одной из древних пещер — Цуцхватской (регион Имерети).

Обнаружены артефакты эпохи верхнего палеолита и следы Homo Sapiens. В "Бронзовой пещере" нашли поселение каменно-медной эпохи.

В пещере работают палеоантропологи, палеонтологи, палинологи, геологи и археологи из США, Франции, Грузии.

Находкам более 50 тысяч лет. Специалисты рассчитывают, что они помогут понять причину вымирания неандертальцев.

Изучение пещеры в Цуцхвати началось еще в 70-е годы двадцатого века. Работу в основной части пещеры начали только в 2017 году в рамках проекта "Неандертальцы на Южном Кавказе", передает "Интерфакс".