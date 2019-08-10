Аксенов заявил, что присутствие Путина придало особый смысл "Тени Вавилона"

Участие иностранных гостей в международном байк-шоу "Тень Вавилона", которое прошло в субботу, 10 августа, в Севастополе, свидетельствует о провале попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он принял участие в шоу вместе с президентом России Владимиром Путиным.

"Участие в празднике иностранных гостей — еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, — написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Глава Крыма отметил также, что присутствие главы государства придало этому празднику "особый смысл и звучание", а само байк-шоу способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.

Со своей стороны, лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов сообщил, что в этом году на байк-шоу приехало особенно много байкеров из европейских стран, пишет РИА Новости.

Мотоклуб "Ночные волки" является организатором байк-шоу "Тень Вавилона". В ходе праздника Залдостанов подарил Путину шапку.