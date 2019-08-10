"Краснодар" в меньшинстве переиграл "Рубин"

Матчем между "Краснодаром" и казанским "Рубином" продолжилась программа пятого тура чемпионата России по футболу. "Быки" в меньшинстве смогли добиться победы со счетом 1:0 и продолжить погоню за "Зенитом".

Хозяева поля вышли вперед на 17-й минуте игры. Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин грубо ошибся при выносе мяча от ворот, чем воспользовался Иван Игнатьев. В концовке первого тайма за вторую красную карточку был удален полузащитник "быков" Юнес Намли.

После перерыва футболисты "Рубина" пытались воспользоваться численным преимуществом, однако все их атаки разбились об уверенную игру Матвея Сафонова.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после пяти игр. "Рубин" остался на пятой позиции с семью баллами.