Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в финале международного турнира на Кубок Глинки/Гретцки оказалась сильнее канадских сверстников со счетом 3:2. Эта победа позволила россиянам впервые с 1995 года стать победителями престижного турнира.

В составе российской команды шайбы забросили Александр Пашин, оформивший дубль, и Василий Пономарев. У канадцев отличились Куинтон Байфилд и Жан-Люк Фоуди.

В матче за третье место победы добилась шведская сборная, переигравшая финских хоккеистов со счетом 5:1.