На МКАД сгорела Tesla

Электромобиль марки Tesla столкнулся с грузовой "Газелью" на Московской кольцевой автодороге (МКАД). От удара электромобиль воспламенился и выгорел полностью. Никто из людей не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах, ЧП произошло вечером в субботу, 10 августа, на внутренней стороне 42-м километра МКАД. Ведется расследование случившегося.

Между тем, по данным РИА Новости, Tesla столкнулась с эвакуатором, в результате столкновения пострадали три пассажира электромобиля.