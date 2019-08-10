Тренер "Зенита" Семак: мы заслужили победу над "Динамо"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.

"Сложная и нервная игра. В первом тайме было много технического брака, плохо выходили из обороны. Во втором тайме меньше ошибались. В целом счет по игре, мы заслужили победу", – цитирует Семака РИА Новости.

Напомним, что "Зенит" на выезде добился победы над московским "Динамо" со счетом 2:0. Мячи у гостей забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.