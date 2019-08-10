Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат обратились правозащитники в связи с делом госпитализированного режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева.

Москалькова подтвердила, что Васильева задержали, но из изолятора временного содержания по Северо-восточному округу столицы перевезли в городскую больницу. Дело в том, что Васильев страдает сахарным диабетом, и его состояние ухудшилось.

Как сообщила омбудсмен, после беседы с правозащитниками она обратилась в ГУВД Москвы с ходатайством о том, чтобы Васильеву была оказана максимально квалифицированная и экстренная помощь. "Ему таковая сейчас оказывается", — приводит слова Москальковой РИА Новости.

Она сообщила также, что к режиссеру направлены адвокат и сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, чтобы выяснить все обстоятельства дела и при необходимости помочь.

Режиссер телеканала "Доктор", 43-летний Дмитрий Васильев был задержан в минувшую пятницу, 9 августа, по делу о "массовых беспорядках". Он стал 13-м фигурантом уголовного дела.