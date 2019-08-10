Российские баскетболисты выиграли турнир в Вероне

Мужская сборная России по баскетболу завершила международный турнир в итальянской Вероне на мажорной ноте. Подопечные Сергея Базаревича взяли верх над командой Сенегала со счетом 73:56 (21:14, 16:12, 24:9, 12:21) и заняли первое место. Напомним, что россияне продолжают подготовку к Кубку мира-2019.

Самыми результативными игроками встречи стали Григорий Мотовилов и Виталий Фридзон, набравшие 17 и 15 очков соответственно. Ранее на турнире россияне победили команды Венесуэлы и Италии.

Напомним, что Кубок мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе российские баскетболисты сыграют со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.