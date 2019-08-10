Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 августа 201923:09

Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" взять верх над "Астон Виллой"

Global Look Press

В Лондоне местный "Тоттенхэм Хотспур" в рамках первого тура чемпионата Англии по футболу принимал "Астон Виллу". Хозяева поля одержали победу над соперником со счетом 3:1. Дубль за "шпор" оформил Харри Кейн.

Он отличился на 86-й и 90-й минутах матча. Еще один мяч за хозяев поля забил Танги Ндомбеле (73-я). У гостей единственный гол оказался на счету Джона Макгинна (9-я).

Результаты остальных встреч дня: "Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед" – 1:1, "Бернли" – "Саутгемптон" – 3:0, "Кристал Пэлас" – "Эвертон" – 0:0, "Уотфорд" – "Брайтон" – 0:3.

Сейчас

21:55

На МКАД сгорела Tesla

20:09

Красную площадь закрыли по "техническим причинам"

19:40

Полиция отчиталась по задержанным в центре Москвы

18:35

Мужчина устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло

18:11

Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

18:00

Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

17:25

Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Гиперзвуковая новинка и шоу в небе: зрители "Авиадартса" увидели "Кинжал"

Гиперзвуковая новинка и шоу в небе: зрители "Авиадартса" увидели "Кинжал"

3 часа назад
Красную площадь закрыли по "техническим причинам"

Красную площадь закрыли по "техническим причинам"

3 часа назад
Аксенов заявил, что присутствие Путина придало особый смысл "Тени Вавилона"

Аксенов заявил, что присутствие Путина придало особый смысл "Тени Вавилона"

2 часа назад
Россияне досрочно выиграли медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

Россияне досрочно выиграли медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

39 минут назад
Уставший от нападок Трамп забыл, кто такой Зеленский

Уставший от нападок Трамп забыл, кто такой Зеленский

2 часа назад
"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

7 часов назад
На МКАД сгорела Tesla

На МКАД сгорела Tesla

1 час назад
На арсенале под Ачинском задействовали пожарных роботов

На арсенале под Ачинском задействовали пожарных роботов

2 часа назад
Поправки в закон "О недрах" одобрены кабмином

Поправки в закон "О недрах" одобрены кабмином

4 часа назад
Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба

Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба

1 час назад
Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

9 часов назад
Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

7 часов назад
Новый посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал мечтой работу в России

Новый посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал мечтой работу в России

3 часа назад
Смерть Эпштейна вызвала "серьезные вопросы"

Смерть Эпштейна вызвала "серьезные вопросы"

3 часа назад
В Грузии нашли следы неандертальцев

В Грузии нашли следы неандертальцев

2 часа назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
Неравнодушный Ричард Гир поддержал нелегалов, которых отказалась принимать Италия

Неравнодушный Ричард Гир поддержал нелегалов, которых отказалась принимать Италия

2 часа назад
Футболисты "Зенита" на выезде победили "Динамо"

Футболисты "Зенита" на выезде победили "Динамо"

3 часа назад
Кобылкин анонсировал чистку воздуха и моря

Кобылкин анонсировал чистку воздуха и моря

3 часа назад
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России

Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России

3 часа назад
Названо условие полноценности президентства Зеленского

Названо условие полноценности президентства Зеленского

4 часа назад
"Ассоль уже не та", "купается в пальто": фотосессия Савченко стала поводом для шуток

"Ассоль уже не та", "купается в пальто": фотосессия Савченко стала поводом для шуток

4 часа назад
В "Диснейленде против русофобии" Хирург подарил Путину шапку

В "Диснейленде против русофобии" Хирург подарил Путину шапку

4 часа назад
Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

5 часов назад
Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

5 часов назад
Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

5 часов назад
Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

5 часов назад
Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

5 часов назад
Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

Наводнение прервало движение поездов между Англией и Шотландией

5 часов назад
Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

5 часов назад
"Дожили!": Слуцкий отреагировал на просьбу украинцев

"Дожили!": Слуцкий отреагировал на просьбу украинцев

6 часов назад
Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

Хафтар объявил перемирие в связи с Курбан-байрамом

6 часов назад
Немецкий депутат — американскому послу: и ядерное оружие прихватите

Немецкий депутат — американскому послу: и ядерное оружие прихватите

6 часов назад
Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

6 часов назад
Захарова предупредила, что она "не только киска"

Захарова предупредила, что она "не только киска"

7 часов назад
Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

7 часов назад
Франции напомнили, что российские долги выплачены кровью

Франции напомнили, что российские долги выплачены кровью

7 часов назад
Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

10 часов назад
Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

11 часов назад
Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

11 часов назад
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

09.08.2019 20:36
Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

09.08.2019 19:17
"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

09.08.2019 17:06
В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

09.08.2019 12:40
Волшебный укол поможет похудеть

Волшебный укол поможет похудеть

09.08.2019 11:55
11 реальных мест из мультфильмов

11 реальных мест из мультфильмов

09.08.2019 10:50