Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" взять верх над "Астон Виллой"

В Лондоне местный "Тоттенхэм Хотспур" в рамках первого тура чемпионата Англии по футболу принимал "Астон Виллу". Хозяева поля одержали победу над соперником со счетом 3:1. Дубль за "шпор" оформил Харри Кейн.

Он отличился на 86-й и 90-й минутах матча. Еще один мяч за хозяев поля забил Танги Ндомбеле (73-я). У гостей единственный гол оказался на счету Джона Макгинна (9-я).

Результаты остальных встреч дня: "Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед" – 1:1, "Бернли" – "Саутгемптон" – 3:0, "Кристал Пэлас" – "Эвертон" – 0:0, "Уотфорд" – "Брайтон" – 0:3.