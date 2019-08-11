Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Этот праздник установлен в память о том, как по велению Аллаха пророк Ибрагим в знак преданности Всевышнему должен был принести в жертву своего сына, но Всевышний остановил занесенную над сыном руку и послал пророку белого агнца, который и был принесен в жертву.

В дни Курбан-байрама принято надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки, навещать могилы близких, напоминает "Интерфакс".

В Москве в праздничный день глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин совершит торжественный намаз в Соборной мечети. На время его проведения намаза у мечети, где в дни исламских праздников традиционно собираются десятки тысяч мусульман, будет ограничено движение транспорта. Помимо мечетей, богослужения в честь Курбан-байрама пройдут в московском парке "Сокольники" и в Братеевском каскадном парке на Борисовских прудах.

Для ритуального забоя жертвенных животных власти определили 11 площадок в Подмосковье, которые расположены преимущественно в сельской местности городских округов Балашиха, Домодедово, Пушкинский, Солнечногорский, Химки, Чехов и Щелково.