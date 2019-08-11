Новости Происшествия

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11 августа 201900:36

Инцидент со стрельбой в пригороде Осло получил продолжение

EPA

По информации представителя полиции Норвегии, в расположенном в пригороде Осло жилом доме обнаружено тело погибшего. Сообщается, что это связано с событиями, произошедшими накануне том же районе в мечети.

Данных о том, какое отношение имел погибший к инциденту в мечети, пока не приводится, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувшую субботу в пригороде столицы Норвегии была открыта стрельба в мечети, в результате чего пострадал один человек. Злоумышленник был арестован на месте происшествия, ведется расследование.

 

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Инцидент со стрельбой в пригороде Осло получил продолжение

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