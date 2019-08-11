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Ситуация вокруг КНДР 16 минут назад
В КНДР испытано новое оружие
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в минувшую субботу, 10 августа, КНДР провела испытания нового вида вооружений. Хотя его тип не уточняется, указывается, что оно было разработано в соответствии с условиями северокорейской местности и имеет выгодные тактические характеристики.
Особо отмечается, что северокорейский лидер Чим Чен Ын, под руководством которого проводились испытания, был удовлетворен их результатами, передает ТАСС.
Ранее южнокорейское информагентство Ренхап сообщило, что 10 августа КНДР провела пуск баллистических ракет малой дальности, дальность полета которых составила 400 километров, а максимальная высота полета — 48 километров. За последние две недели это были уже пятые по счету ракетные испытания, проводимые северокорейскими военными. Так, 6 августа Северная Корея осуществила пуски новых тактических управляемых ракет, две из которых пролетели около 450 километров и поразили цели в Японском море.
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