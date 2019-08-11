Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд

Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии. По натянутому канату – на высоте 40 метров — Фриди Куни прошел почти километр. Если быть точными, 955 метров: от местного драматического театра до здания Заксобрания.

На прохождение дистанции потребовалось 45 минут, сообщает телеканал "Россия 24". Всё это время экстремал не просто шёл, а еще умудрялся танцевать и выполнять акробатические трюки. На сотни собравшихся внизу зрителей он ещё и бросал блёстки. По словам канатоходца, самыми сложными оказались последние десять метров пути, когда силы были уже на исходе.