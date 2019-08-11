Парализовавший движение судов по Дону сухогруз снят с мели

Накануне вечером в Ростовской области сел на мель на реке Дон сухогруз "Цимлянск", в результате чего движение других судов по водной артерии было парализовано. Спустя несколько судно было снято с мели и продолжило движение.

Инцидент произошел в районе города Семикаракорска. Груженый пшеницей сухогруз повреждений не получил, к месту происшествия был направлен буксир, передает ТАСС.