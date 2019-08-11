Горение на арсенале под Ачинском ликвидировано

Глава ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возникшее после взрывов боеприпасов возгорание на военных складах под городом Ачинском ликвидировано.

В настоящее время на месте происшествия проводятся работы, в ходе которых спасатели хотят удостовериться в полной безопасности обстановки, передает ТАСС. В настоящее время появилась возможность движения по нему поездов.

Первые взрывы произошли на складе боеприпасов в Ачинском районе 5 августа. Возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии при разминировании.