UFC. Шевченко защитила титул, Кунченко потерпел первое поражение в карьере

В главном поединке турнира UFC Fight Night 156 в Уругвае представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки организации в наилегчайшем весе, одержав победу в бою с американкой Лиз Кармуш.

Шевченко в пятираундовом поединке одержала победу единогласным решением судей – 50-45, 50-45, 50-45. Для Валентины эта защита стала второй в карьере. Всего на ее счету 18 побед в ММА, при трех поражениях.

Также в рамках турнира Висенте Луке победил Майка Перри раздельным решением судей, Луис Гаррагори одержал победу над Умберто Банденаи, Волкан Оздемир нокаутировал во втором раунде Илира Латифи.

В рамках предварительного карда турнира россиянин, экс-чемпион М-1, Алексей Кунченко проиграл бразильцу Гельберту Бернсу. Для российского бойца это первое поражение в карьере, при 20 победах.