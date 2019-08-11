Взрывы в Каменке: число пострадавших выросло до 30

Один человек погиб и 30 пострадали в результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе войсковой части в районе деревни Каменка близ города Ачинск в Красноярском крае. Таковы уточненные данные экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем в результате взрывов артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра и пожара 5 августа, и о 12 пострадавших при повторной серии взрывов 9 августа.

По состоянию на утро 11 августа в больницах остаются 10 человек, еще 20 пострадавшим помощь оказана амбулаторно, передает РИА Новости.

Первые взрывы произошли на складе боеприпасов в Ачинском районе 5 августа. Возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны РФ, детонацию зарядов вызвало попадание молнии при разминировании.

Ранее сегодня глава Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возникшее после взрывов боеприпасов возгорание на военных складах под Ачинском ликвидировано. В настоящее время на месте происшествия проводятся работы, в ходе которых спасатели хотят удостовериться в полной безопасности обстановки.