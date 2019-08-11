Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 августа 201909:55

В Подмосковье повреждена железнодорожная платформа Горьковского направления

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

На станции Черное Горьковского направления Московской железной дороги ночью произошло частичное повреждение платформы. По сообщению пресс-службы МЖД, это случилось во время проведения хозяйственных работ. Пострадавших нет.

Бригады железнодорожников восстанавливают часть платформы по направлению из Москвы. Часть ее демонтировали с помощью спецтехники. Причина инцидента устанавливается.

На время проведения ремонтных работ электрички Горьковского направления следуют в область без посадки и высадки на платформе Черное. В электрички в сторону Москвы посадка осуществляется.

Для более быстрого возобновления посадки и высадки пассажиров из пригородных поездов, следующих в сторону области, будут использованы временные деревянные конструкции. Планируется, что работы будут завершены в понедельник, 12 августа.

От платформы Черное до соседнего остановочного пункта Заря запущен компенсационный автобусный маршрут АО "Центральная ППК".

Сейчас

09:18

Взрывы в Каменке: число пострадавших выросло до 31

08:20

Горение на арсенале под Ачинском ликвидировано

07:58

В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению

06:03

Число жертв супертайфуна "Лекима" растет

05:13

Завод по производству биотоплива горит в Бразилии

05:02

В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

03:08

Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрывы в Каменке: число пострадавших выросло до 31

Взрывы в Каменке: число пострадавших выросло до 31

1 час назад
ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей Донбасса

ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей Донбасса

4 часа назад
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению

В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению

2 часа назад
Парализовавший движение судов по Дону сухогруз снят с мели

Парализовавший движение судов по Дону сухогруз снят с мели

3 часа назад
Штормовое предупреждение: после Китая "Лекима" идет в Приморье

Штормовое предупреждение: после Китая "Лекима" идет в Приморье

9 минут назад
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

10 часов назад
В КНДР испытано новое оружие

В КНДР испытано новое оружие

8 часов назад
Александр Рар: Зеленскому нужно забыть русофобию

Александр Рар: Зеленскому нужно забыть русофобию

4 часа назад
Инцидент со стрельбой в пригороде Осло получил продолжение

Инцидент со стрельбой в пригороде Осло получил продолжение

10 часов назад
Завод по производству биотоплива горит в Бразилии

Завод по производству биотоплива горит в Бразилии

5 часов назад
Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд

Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд

4 часа назад
Загадочная смерть Эпштейна: кому мешал скандальный миллиардер

Загадочная смерть Эпштейна: кому мешал скандальный миллиардер

10 часов назад
Россияне досрочно выиграли медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

Россияне досрочно выиграли медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

11 часов назад
Индию затопило сильнейшими ливнями

Индию затопило сильнейшими ливнями

4 часа назад
На Алтае начался гастрономический этнофестиваль

На Алтае начался гастрономический этнофестиваль

5 часов назад
Европу потрепал циклон

Европу потрепал циклон

11 часов назад
Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба

Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба

11 часов назад
На МКАД сгорела Tesla

На МКАД сгорела Tesla

12 часов назад
В Грузии нашли следы неандертальцев

В Грузии нашли следы неандертальцев

13 часов назад
Гиперзвуковая новинка и шоу в небе: зрители "Авиадартса" увидели "Кинжал"

Гиперзвуковая новинка и шоу в небе: зрители "Авиадартса" увидели "Кинжал"

13 часов назад
Новый посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал мечтой работу в России

Новый посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал мечтой работу в России

13 часов назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

5 часов назад
Формула власти. Премьер-министр Андорры Хавьер Эспот

Формула власти. Премьер-министр Андорры Хавьер Эспот

5 часов назад
22
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале

Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале

7 часов назад
Неравнодушный Ричард Гир поддержал нелегалов, которых отказалась принимать Италия

Неравнодушный Ричард Гир поддержал нелегалов, которых отказалась принимать Италия

12 часов назад
Футболисты "Зенита" на выезде победили "Динамо"

Футболисты "Зенита" на выезде победили "Динамо"

13 часов назад
Кобылкин анонсировал чистку воздуха и моря

Кобылкин анонсировал чистку воздуха и моря

13 часов назад
В "Диснейленде против русофобии" Хирург подарил Путину шапку

В "Диснейленде против русофобии" Хирург подарил Путину шапку

15 часов назад
Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

Олимпийский чемпион Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство к партнеру

15 часов назад
Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

Андрейченко объяснил, зачем пришел в американский магазин с оружием и в бронежилете

15 часов назад
Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

Волин — студентам: не пользуйтесь "Википедией", получите двойку

16 часов назад
Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

Супертайфун "Лекима" убил не менее 22 человек

16 часов назад
Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

Тишковец объяснил Журавлеву, почему климатической атаки не было

16 часов назад
Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их "плевок Солнца"

17 часов назад
Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

Виски, капризы и параллельный мир: Фадеев расстался с Наргиз

17 часов назад
Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

17 часов назад
"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

"Росатом" сообщил подробности гибели своих сотрудников на испытаниях

18 часов назад
Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

19 часов назад
Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

21 час назад
Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

22 часа назад
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

09.08.2019 20:36
Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

09.08.2019 19:17
"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

09.08.2019 17:06
В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

09.08.2019 12:40
Волшебный укол поможет похудеть

Волшебный укол поможет похудеть

09.08.2019 11:55
11 реальных мест из мультфильмов

11 реальных мест из мультфильмов

09.08.2019 10:50