В Подмосковье повреждена железнодорожная платформа Горьковского направления

На станции Черное Горьковского направления Московской железной дороги ночью произошло частичное повреждение платформы. По сообщению пресс-службы МЖД, это случилось во время проведения хозяйственных работ. Пострадавших нет.

Бригады железнодорожников восстанавливают часть платформы по направлению из Москвы. Часть ее демонтировали с помощью спецтехники. Причина инцидента устанавливается.

На время проведения ремонтных работ электрички Горьковского направления следуют в область без посадки и высадки на платформе Черное. В электрички в сторону Москвы посадка осуществляется.

Для более быстрого возобновления посадки и высадки пассажиров из пригородных поездов, следующих в сторону области, будут использованы временные деревянные конструкции. Планируется, что работы будут завершены в понедельник, 12 августа.

От платформы Черное до соседнего остановочного пункта Заря запущен компенсационный автобусный маршрут АО "Центральная ППК".