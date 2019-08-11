Форвард "Краснодара" Ари из-за повреждения пропустит матч Лиги чемпионов с "Порту"

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что не сможет помочь своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской командой "Порту".

"Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели", – приводит слова Ари РИА Новости.

Напомним, первая игра противостояния завершилась победой португальской команды со счетом 1:0. Ответный матч состоится во вторник, 13 августа и пройдет на поле стадиона "Драгау" в городе Порту.