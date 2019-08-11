Штормовое предупреждение: после Китая "Лекима" идет в Приморье

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение: на регион из Китая движется тайфун "Лекима". Жители Приморья почувствуют его влияние лишь косвенно — тайфун уже теряет свою силу, — но метеорологи предупреждают о сильных ливнях.

За 12 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, передает телеканал "Россия 24". В западных и центральных районах края прогнозируют подъем уровня воды в реках до полутора метров. Возможны подтопления низин, сельхозугодий и некоторых участков дорог.

Непогода будет сопровождаться порывистым ветром. Жителей просят без особой необходимости не выходить на улицу.

В Китае число жертв тайфуна "Лекима", обрушившегося в ночь на субботу на побережье провинции Чжэцзян, возросло до 28, еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Были эвакуированы более миллиона человек, а всего удар тайфун затронул почти пять миллионов жителей провинции Чжэцзян.