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11 августа 201910:40

"Кальяри" усилился хавбеком сборной Уругвая Нандесом

twitter.com/CagliariCalcio

Уругвайский полузащитник аргентинского "Бока Хуниорс" Найтан Нандес продолжит карьеру в итальянской серии А, 23-летний хавбек подписал соглашение с "Кальяри", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, аргентинский клуб выручил на продаже футболиста порядка 18 миллионов евро.

Нандес – воспитанник футбольного клуба "Пеньяроль", откуда летом 2018 за 3,4 миллиона евро перешел в "Бока Хуниорс", в составе которого принял участие в 55 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Также на его счету 27 матчей за сборную Уругвая.

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