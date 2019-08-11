"Кальяри" усилился хавбеком сборной Уругвая Нандесом

Уругвайский полузащитник аргентинского "Бока Хуниорс" Найтан Нандес продолжит карьеру в итальянской серии А, 23-летний хавбек подписал соглашение с "Кальяри", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, аргентинский клуб выручил на продаже футболиста порядка 18 миллионов евро.

Нандес – воспитанник футбольного клуба "Пеньяроль", откуда летом 2018 за 3,4 миллиона евро перешел в "Бока Хуниорс", в составе которого принял участие в 55 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Также на его счету 27 матчей за сборную Уругвая.