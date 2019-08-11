Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля. В тексте телеграммы отмечен их особый вклад в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил вклад российских мусульман в противодействие идеологии экстремизма, отмечается в телеграмме, опубликована в воскресенье на сайте кабинета министров. Премьер отметил, что Курбан-байрам не только объединяет миллионы людей, но и провозглашает доброту, милосердие и любовь к людям.

Почти миллиард последователей ислама 11 августа отмечают один из двух главных мусульманских праздников — День жертвоприношения. Праздник жертвоприношения знаменует окончание паломничества в Мекку — хаджа. Среди миллионов верующих, совершающих хадж в Саудовскую Аравию, 22 тысячи россиян.

Торжества продлятся еще два дня, передает телеканал "Россия 24". В Москве центром празднования стала Соборная мечеть на проспекте Мира, где собрались тысячи верующих. Торжественный молебен провел глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Помимо мечетей, богослужения в честь Курбан-байрама прошли в московском парке "Сокольники" и в Братеевском каскадном парке на Борисовских прудах.В дни Курбан-байрама принято надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки.

Курбан-байрам празднуется в память о том, как по велению Аллаха пророк Ибрагим в знак преданности богу должен был принести в жертву своего сына. Однако когда он занес нож над сыном, бог остановил руку Ибрагима и послал пророку белого агнца, который и был принесен в жертву.

Для ритуального забоя жертвенных животных власти определили 11 площадок в Подмосковье, которые расположены преимущественно в сельской местности городских округов Балашиха, Домодедово, Пушкинский, Солнечногорский, Химки, Чехов и Щелково.