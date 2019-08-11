Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1. Один мужчина был приговорен к длительному сроку за убийство в 2004 году, а второй в 2011 году занимался грабежами и угоном автомобилей.

Заключенные сумели сломать решетку на окне палаты и сбежать рано утром в воскресенье, пишет РИА Новости. В больницу их перевезли из камышинской колонии, так как после очередного обследования оба были признаны врачами опысными.