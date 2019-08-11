Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором. Очевидец снял на видео два громких хлопка в электромобиле.

ДТП произошло около девяти часов вечера 10 августа на 37-м километре МКАД. Tesla на скорости врезалась в стоявший у отбойника эвакуатор, прибывший, чтобы увезти заглохшую легковушку. По предварительной версии, автопилот из-за тени надземного перехода не смог распознать грузовую "Газель" и зацепила ее левым боком.

От удара электромобиль, за рулем которого, по неподтвержденным данным, находился 41-летний предприниматель Алексей Третьяков, загорелась. Очевидцы помогли водителю и его детям выбраться из салона до того, как огонь полностью охватил транспортное средство.

Владелец электрокара получил переломы, его дети отделались синяками и ссадинами.