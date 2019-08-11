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Палестино-израильский конфликт 26 минут назад

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11 августа 201911:42

На Храмовой горе полиция вмешалась в конфликт между мусульманами и иудеями

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На Храмовой горе в Иерусалиме полиции пришлось применить оружие, чтобы прекратить столкновения между евреями и мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам). По сообщению газеты The Jerusalem Post, мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни. Для того, чтобы рассеять толпу, полицейские применили светошумовые гранаты и другие средства.

В результате беспорядков есть пострадавшие как среди мусульман, так и среди иудеев. Обычно Храмовая гора в дни исламских праздников закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Однако в этом году праздник окончания хажда 'Ид аль-адха совпал с Девятым ава — национальным днем траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

По этой причине иудейские организации попросили власти обеспечить им доступ на Храмовую гору. Тем не менее полиция запретила иудеям вход в святыню, где по случаю праздника 'Ид аль-адха собрались более 80 тысяч мусульман: стражи порядка опасались, что не смогут обеспечить безопасность молящихся с учетом высокой вероятности возникновения столкновений.

Дело кончилось столкновениями между мусульманами и иудеями, все же пришедшими ко входу на Храмовую гору, и вмешательством полиции.

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