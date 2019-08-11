Василий Кикнадзе: Рибери в "Локомотиве"? Ничего себе, вот это французская пресса дает

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о возможно переходе французского полузащитника, экс-игрока "Баварии", Франка Рибери в стан железнодорожников.

"Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в "Локомотив"? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает, – приводит слова Кикнадзе Sport24.ru. – Что же еще там написано? До 2 сентября никаких комментариев".

Напомним, Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии. На сегодняшний день Франк свободный агент. По данным ряда СМИ, в его услугах заинтересован голландский ПСВ.