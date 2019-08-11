Украина не нужна ни ЕС, ни НАТО: Бальбек согласен с Раром

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление немецкого политолога о том, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО невозможно. Для старой Европы хорошие отношения с Москвой — залог безопасности и стабильности, цитирует Бальбека RT.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что вступление Украины в ЕС или НАТО вызовет конфликт стран Европы с Россией. Бальбек, комментируя это заявление, согласился с мнением политолога и добавил, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и вряд ли оставит без ответа. А европейцы "уже отвыкли от конфликтов". К тому же в случае вступления Украины в НАТО и ЕС европейским странам придется повышать цены и налоги, сокращать льготы для граждан — "кормить Киев" придется в прямом смысле слова, считает Бальбек.

Позднее Рар добавил, что Украина уже упустила свой шанс по вступлению в НАТО и Евросоюз. По его мнению, пока на Украине не проведены реформы, европейцы ее тоже принимать не будут. Эксперт выразил мнение, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.

Верховная Рада Украины в феврале по предложению предыдущего президента Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.