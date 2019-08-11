Выбрана новая "Миссис Россия"

Победительницей конкурса "Миссис Россия 2019" стала 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика. Мероприятие прошло накануне в столице в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой, ведущими были актер Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.

Победительница конкурса счастлива в браке, в ее семье двое сыновей, сообщает Пятый канал. В номинации "Миссис Россия Globe" победила Ксения Кривко из Кемерова — она отправится представлять Россию на конкурсе в Китае.

Почетное звание первой "Вице-миссис России" досталось Анне Митрофановой из Самары. Второй "Вице-миссис России" стала Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова из Центрального федерального округа, четвертой — Наталья Резникова из Ставрополя.

В других номинациях жюри отметило Елену Пупову из Великого Новгорода, Кристину Кошевую из Туапсе и Ларису Китову из Нижнего Новгорода. Последняя как победительница в номинации "Mrs Russia Globe Classic" будет представлять Россию на конкурсе в Лос-Анджелесе.

В конкурсе "Миссис Россия" участвуют красавицы, уже успевшие выйти замуж и стать мамами. Всего у конкурсанток этого года порядка 58 детей и шести внуков. Помимо титулов, победительницы получают приятные бонусы от спонсоров проекта.